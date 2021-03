NBA, Doc Rivers commenta la Western Conference

La sfida della notte tra Clippers e Sixers rappresentava il ritorno allo Staples Center dell’head coach Doc Rivers. Da quest’anno Rivers siede sulla panchina dei Philadelphia 76ers, i quali, con un record di 32-14, occupano il primo posto a Est. Prima della partita Rivers ha però commentato la Western Conference, dicendo chi per lui sono le squadre da battere:

Dopo aver parlato della Conference in generale Rivers è sceso più nello specifico, concentrandosi sulla sua ex squadra, i Los Angeles Clippers, che ha allenato dal 2013 al 2020:

“Sono una squadra diversa ora. Non hanno molti dei giocatori che c’erano gli scorsi anni, ma continuano a giocare alcune cose come le giocavo io. D’altronde non avrei cambiato quasi niente in attacco, l’anno scorso girava molto bene. La grande differenza è che adesso possono allenarsi di più insieme e si vede. Stanno anche dando la palla di più a P.G., e questo penso che lo stia aiutando. Hanno fatto dei buoni cambiamenti quindi, soprattutto in difesa, dove penso siano una migliore squadra oggi”