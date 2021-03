Mercato NBA, Norman Powell lascia Toronto: la trade con Portland

Dopo giorni di rumors intorno al nome di Norman Powell, ora possiamo dire che è ufficiale: secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, i Toronto Raptors hanno chiuso una trade con i Portland Trail Blazers. La franchigia dell’Oregon riceve così il nativo di San Diego superando la concorrenza di diverse squadre contender.

Toronto has traded Norm Powell to Portland for Gary Trent and Rodney Hood, sources tell ESPN.

Sempre secondo quanto riportato dall’insider di ESPN, Portland spedisce in Canada un pacchetto formato da Gary Trent e Rodney Hood.

L’arrivo in Oregon del giocatore è stato accolto positivamente anche da tifosi e addetti ai lavori i quali hanno già cominciato ad esaminare la possibile produzione offensiva di Powell insieme a Damian Lillard e CJ McCollum. La guardia è il terzo miglior giocatore della lega per quanto riguarda la percentuale di realizzazione da dietro l’arco – solo Joe Ingles e Joe Harris tirano meglio di lui, dalla distanza, in questa particolare stagione.

Portland just got a shooter.

Out of 64 NBA players that have tried at least 200 3s this season, Norman Powell currently ranks 3rd in 3P%.

He's made 43.9% of 269 attempts from beyond the arc this year.

Only Joe Ingles and Joe Harris have been more accurate this season. pic.twitter.com/nhcKgBDnMQ

— Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) March 25, 2021