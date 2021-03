Mercato NBA, Kings pronti a tagliare Jabari Parker

I Sacramento Kings taglieranno prossimamente Jabari Parker e Mfiondu Kabengele per riportare il roster a 15 giocatori. L’indiscrezione è confermata da The Athletic e Dave McMenamin di ESPN.

Se nel caso di Kabengele – arrivato tramite l’impiego di trade exception solo un paio di giorni fa – la scelta non desta troppo stupore, il discorso è diverso per quanto riguarda Jabari Parker, se non altro perché si sta parlando di una ex 2ª scelta assoluta al Draft. Nei sette anni di carriera NBA, dal 2014 a oggi, Parker ha giocato per cinque squadre diverse. La sua è stata una parabola pesantemente segnata dagli infortuni – su tutti le due rotture del crociato – che hanno portato ad altrettante operazioni, l’ultima delle quali nel 2017. In questa stagione, Jabari Parker ha disputato appena tre partite in maglia Kings.

