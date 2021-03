Mercato NBA, i Thunder tagliano Meyers Leonard

Come auto distruggere la propria carriera sportiva nel giro di due settimane? Se state cercando una risposta a questa domanda, Meyers Leonard è l’insegnante giusto. Infatti, la vita in NBA del classe ’92 è passata da un estremo all’altro alla velocità della luce. L’ultima notizia è la seguente: come riportato da Shams Charania di The Athletic, gli Oklahoma City Thunder hanno tagliato il centro arrivato appena otto giorni fa.

The Oklahoma City Thunder have waived center Meyers Leonard, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2021

Partiamo dal principio. Meyers Leonard, già out per tutta la stagione a causa di un’operazione alla spalla, durante una sessione online di Call of Duty trasmessa in diretta sul suo canale Twitch, ha la bella idea di usare il termine kike. Niente di speciale, se non che la parola è un profondo insulto antisemita. Risultato? I vertici della lega aprono un’inchiesta per decidere la sanzione da assegnare e i Miami Heat lo allontanano a tempo indeterminato.

Dopo una settimana dall’episodio, la franchigia con cui gioca da due stagioni decide di accompagnarlo alla porta di uscita e spedirlo agli Oklahoma City Thunder. Ma, a quanto pare, anche l’avventura in Oklahoma non è andata a buon fine. Dalla NBA all’essere senza squadra, il passo per Meyers Leonard è stato rapidissimo.

