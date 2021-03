Mercato NBA, gli Indiana Pacers tagliano Lecque

Nel mare magnum dell’ultimo giorno di mercato in NBA, Jalen Lecque ha salutato gli Indiana Pacers. Infatti, la franchigia dell’Indiana lo ha tagliato dopo soltanto quattro partite. A riportarlo è stato Shams Charania di The Athletic sul suo profilo Twitter.

The Indiana Pacers have waived guard Jalen Lecque, sources tell @TheAthletic @Stadium. Lecque, an athletic 20-year-old guard, will become available to teams.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2021