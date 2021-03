Mercato NBA, Aldridge verso il buyout con gli Spurs; Miami in pole per la firma?

Chiusa la volata per le trade si apre un altro capitolo post deadline altrettanto avvincente, quello dei buyout. LaMarcus Aldridge è vicino all’accordo per liberarsi da San Antonio. Una volta formalizzata la separazione, Aldridge approfondirà le opzioni sul tavolo, con Miami tra le candidate principali ad assicurarsi le sue prestazioni. Lo scrive Adrian Wojnarowski di ESPN.

Once LaMarcus Aldridge completes a buyout with the Spurs, the Miami Heat are expected to emerge as a frontrunner to sign him, sources tell ESPN. Aldridge plans to talk with several teams before finalizing a decision.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021