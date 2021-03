Mercato NBA, JaVale McGee richiesto da varie contender

I Cleveland Cavaliers probabilmente troveranno una nuova casa per JaVale McGee prima della trade deadline di giovedì, con diversi contendenti al titolo attualmente in lizza per il centro. È questa l’ultima notizia riportata da Shams Charania di The Athletic.

McGee ha una media di 8.0 punti, 5.2 rimbalzi e 1.2 stoppate in poco più di 15 minuti a partita con Cleveland in questa stagione. I giocatori avversari tirano con solo il 45.5% all’interno del semicerchio, quando sul campo è presente anche il centro veterano.

Tra le varie franchigie interessate c’è da riportare il particolare interesse dei Los Angeles Lakers, i quali non sono in grado di riportare McGee in gialloviola a causa delle varie restrizioni in Salary Cap. I campioni in carica non possono di fatto riacquistare McGee tramite trade, dopo averlo scambiato con la stessa Cleveland nell’ultima offseason. LA avrebbe bisogno della presenza di un’altra squadra, pronta a prendersi la responsabilità di fungere come ‘destinazione temporanea’ di McGee prima che i Lakers lo possano effettivamente reintegrare in roster da free agent.

Ricordiamo inoltre come il 33enne si trovi al suo secondo e ultimo anno di contratto che chiama 4.2 milioni di dollari.

