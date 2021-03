Mercato NBA, i Lakers pensano anche a Kyle Lowry

In casa Los Angeles Lakers la situazione non è certo tranquilla. Dopo aver perso per infortunio sia LeBron James che Anthony Davis, i gialloviola stanno cercando di correre ai ripari allungando la profondità della propria panchina per arrivare ad aggiungere tasselli importanti nel proprio roster. Ecco perché la notizia dell’interessamento dei californiani per Kyle Lowry non stupisce più di tanto.

Secondo quanto riporta Bleacher Report, inoltre, i Lakers sarebbero pronti ad ascoltare offerte che possano comprendere un nome tra quelli di Dennis Schroder, Montrezl Harrell e Caldwell-Pope.

Of note regarding the Kyle Lowry-Lakers rumors: It seems Los Angeles became open to discussing all of Dennis Schroder, Montrezl Harrell and Kentavious Caldwell-Pope with rival teams as of Monday night, and that chatter has not since quieted among league executives. — Jake Fischer (@JakeLFischer) March 24, 2021

Con 34 anni sulla carta d’identità, il play di Toronto rappresenta una certezza per quanto riguarda affidabilità, leadership ed esperienza. Elementi essenziali per i Lakers senza stelle che nel frattempo stanno perdendo le ultime partite come se non ci fosse un domani. Il giocatore – peraltro – sta viaggiando con una media di 17.6 punti, 7.4 assist e 5.6 rimbalzi ad allacciata di scarpa. Per non parlare del suo possibile impatto durante il basket Playoff. Da capire cosa deciderà di fare Rob Pelinka, anche sotto indicazione dello stesso James. Colui che vaglia ogni operazione di mercato in casa Lakers.

