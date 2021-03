NBA, Kyle Lowry: “È stata una serata diversa, non so cosa succederà”

Kyle Lowry è uno dei nomi più chiacchierati del mercato NBA in queste ultime ore. Nonostante le numerose voci, è comunque riuscito a rimanere concentrato sul suo lavoro, guidando i Toronto Raptors a una vittoria in casa contro i Denver Nuggets. Dopo la partita, Lowry ha risposto alle domande dei giornalisti, conscio del fatto che poteva essere stata l’ultima partita in maglia Raptors:

Kyle Lowry è stato autore di una prestazione da 8 punti e 9 assist contro i Nuggets. Con questa vittoria, i Toronto Raptors hanno interrotto una striscia negativa di nove sconfitte consecutive, che durava dal 26 febbraio. La franchigia canadese sembra essere pronta a liberarsi del suo backcourt titolare, formato da Lowry e Norman Powell, i cui contratti sono in scadenza. Con la trade deadline in avvicinamento tutto è ancora possibile.

Lowry ha poi continuato l’intervista raccontando di come è arrivato a Toronto:

“Se tornate indietro, Bryan Colangelo [ex General-Manager Raptors, ndr] mi scambiò -purtroppo si fece sfuggire Steve Nash- per farmi diventare la point guard titolare. Lo scambio è stato fatto per darmi le chiavi della squadra in mano. E onestamente, come sapete, volevo sfruttare questa cosa. Penso solo che, più che altro, mi sia basato sul fatto che avevano creduto in me, l’organizzazione aveva creduto in me dalla testa ai piedi. Tutti quanti, dalla testa ai piedi hanno creduto in me e in quello che potevo fare individualmente e come leader. Penso che sarebbe d’aiuto fare tipo ‘click’ su tutto, mettere tutte le cose assieme.”