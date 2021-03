Mercato NBA, JJ Redick verso il buyout con i Pelicans; per lui i Nets?

A meno di 24 ore dalla Trade deadline 2021, si intensificano le voci attorno a JJ Redick. Di fatto, il veterano ex giocatore degli Orlando Magic e dei Philadelphia 76ers è prossimo al buyout con i New Orleans Pelicans. Secondo quanto riportato da Legion Hoops, nel suo futuro potrebbero esserci i Brooklyn Nets, accostati a molti nomi durante queste settimane di mercato. La scadenza di domani, in caso di buyout, non è definitiva e la situazione di Redick potrebbe sbloccarsi anche nei giorni successivi.

All signs are pointing to JJ Redick reaching a buy-out with the Pelicans, and signing with the Brooklyn Nets. — Legion Hoops (@LegionHoops) March 24, 2021

In questa stagione sta giocando con numeri un po’ più bassi rispetto alla passata regular season, nonostante tutto ha una media di 8.7 punti tirando con il 36.4% dalla linea dei tre punti. In ogni caso, se una trattativa dovesse essere conclusa tra le due parti, i Nets potranno sicuramente approfittare dell’esperienza del giocatore, molto importante soprattutto in ottica Playoff.

Leggi anche:

Mercato NBA, anche i Brooklyn Nets interessati a Norman Powell

NBA, Erik Spoelstra esalta i Suns: “Phoenix è un’ottima squadra”

Mercato NBA, Sixers pronti a inserire Tyrese Maxey in una trade per Kyle Lowry