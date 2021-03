I Cleveland Cavaliers si muovono sul mercato NBA finalizzando la cessione di JaVale McGee, da giorni al centro di rumors e voci da parte dei principali insider. Secondo quanto riportato da Shams Charania, il front office dell’Ohio ha chiuso la trade con i Denver Nuggets in cambio di Isaiah Hartenstein e due scelte Draft protette del secondo giro.

The Cleveland Cavaliers are finalizing a deal to send JaVale McGee to the Denver Nuggets, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2021

Cleveland is acquiring a 2027 unprotected second-round pick and 2023 protected second-round pick protected through No. 46, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021

Con questa mossa, JaVale torna in maglia Nuggets dopo la parentesi nei suoi primi anni di carriera – tra il 2012 e il 2015 – in cui si è messo in evidenza per la sua mobilità sul campo. Denver si regala quindi un nuovo lungo da associare a Nikola Jokic e un giocatore d’esperienza per i prossimo Playoff.

