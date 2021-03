Mercato NBA, Chicago Bulls e Washington chiudono una trade: i dettagli

Ancora una volta i Chicago Bulls si muovo a ridosso della trade deadline che – lo ricordiamo – scatta alle ore 20.00 italiane. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, la franchigia dell’Illinois avrebbe chiuso uno scambio con Washington, spedendo nella capitale Daniel Gafford e Chandler Hutchinson per Troy Brown e Mo Wagner.

Washington is trading Troy Brown and Mo Wagner to Chicago for Daniel Gafford and Chandler Hutchinson, sources tell ESPN.

