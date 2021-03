NBA, Jusuf Nurkic annuncia il suo ritorno in campo

Manca pochissimo al rientro sul parquet di Jusuf Nurkic. La frattura al polso destro, rimediata nel corso della partita contro gli Indiana Pacers giocatasi il 14 gennaio, è ormai alle spalle e, dopo poco più di due mesi di assenza, il centro dei Portland Trail Blazers tornerà tra i titolari. Non sono state le tradizionali fonti, le testate più autorevoli, ad annunciare il fatto, ma il giocatore stesso attraverso un esilarante post sul suo profilo Twitter:

Portland Trail Blazers center Jusuf Nurkić will make his return to the lineup on Friday vs. Orlando. He's back from a right wrist fractured. Sources tell : Jusuf Nurkić — Jusuf Nurkić (@bosnianbeast27) March 25, 2021

“Il centro dei Portland Trail Blazers Jusuf Nurkic farà il suo ritorno nella formazione venerdì contro Orlando. Torna dopo una frattura al polso destro. Fonte: Jusuf Nurkic.”

Si tratta di un recupero importante per i Blazers, che al momento siedono al sesto posto della Western Conference con 25 vittorie e 18 sconfitte. Giusto in tempo per l’ultima, delicatissima parte di stagione in cui ci sarà da lottare con i denti per strappare un pass per i Playoff. E sopratutto, in cui sarà determinante l’apporto di tutti i giocatori.

A causa dell’infortunio, Jusuf Nurkic ha saltato 31 partite. Nelle dodici disputate in stagione, il classe ’94 ha viaggiato a una media di 9.8 punti, 7.7 rimbalzi e 2.8 assist.

I Portland Trail Blazers hanno avuto quest’oggi un’impegnativa ultima giornata di mercato. La franchigia dell’Oregon ha spedito Gary Trent Jr. e Rodney Hood ai Toronto Raptors in cambio di Norman Powell.

