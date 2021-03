Mercato NBA, Lakers, Miami e Phila trattano Kyle Lowry con Toronto

L’avventura ai Toronto Raptors per Kyle Lowry sembra essere destinata a finire entro le 20 italiane di quest’oggi. Secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, infatti, i canadesi starebbero trattando il giocatore con diverse contender tra cui segnaliamo la presenza di Los Angeles Lakers, Miami Heat e Philadelphia 76ers.

The Lakers, Sixers and Heat are seriously engaged in talks with the Raptors regarding Kyle Lowry.

Sources tell @ShamsCharania. pic.twitter.com/eLyyTMTnZq

— The Athletic (@TheAthletic) March 25, 2021