NBA, infortunio “significativo” per Shai Gilgeous-Alexander

Problema considerevole in casa Oklahoma City Thunder. La franchigia, infatti, ha annunciato che dovrà fare a meno di Shai Gilgeous-Alexander per diverso tempo. Il giocatore, infatti, soffre di fascite plantare al piede destro. Coach Mark Daigneault ha quindi confermato l’infortunio del giocatore con queste parole:

“Non voglio etichettare il problema di Shai come qualcosa ‘a lungo termine’ perché si tratta qualcosa in continua evoluzione e da valutare quotidianamente. Però sarà una quantità di tempo più significativa rispetto al classico aggiornamento giorno per giorno. Questo è un infortunio a cui dobbiamo prestare particolare attenzione.”

Gilgeous-Alexander è stato escluso per l’incontro di mercoledì contro i Memphis Grizzlies dopo aver giocato per oltre 34 minuti nella vittoria di Oklahoma City sui Minnesota Timberwolves di lunedì scorso. Daigneault ha quindi specificato come l’infortunio non sia il risultato di un evento specifico, ma un problema che si è sviluppato lentamente nel tempo.

“È il giocatore con il minutaggio più alto in squadra e che si è speso di più dopo una offseason – quella scorsa – che è stata veramente breve in termini di preparazione fisica. Quindi pensiamo che sia qualcosa che ci è cumulata nel tempo, fino ad arrivare ad oggi.”

Poi ha aggiunto:

“Non ho tutti i dettagli del caso, anche perché mi è stato riferito oggi dell’intera situazione. Però possiamo dire che si tratta di un infortunio cumulativo, e ancora una volta, legherò torna alla posizione che abbiamo preso con molte di queste cose.

Gilgeous-Alexander, 22 anni, guida Oklahoma City per punti realizzati (23.7 punti), assist distribuiti (5.9) e minuti giocati (33.7) a partita in questa stagione. Il play canadese è alla sua seconda annata completa con i Thunder.

