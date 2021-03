NBA, San Antonio perde ancora in casa con 30 punti di distacco: è record

Notizia sorprendente che riguarda i San Antonio Spurs. Da sempre famosi per il loro stile di gioco poco spettacolare, e improntato alla solidità in campo, gli Spurs hanno collezionato un’altra sconfitta con più di 30 punti di distacco tra le mura amiche: non era mai successo che i texani perdessero in casa più di una partita nella stessa stagione con quello scarto.

The Spurs have lost multiple games by 30+ points at home in a season for the first time in franchise history. pic.twitter.com/q2tZJV4pNA — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 25, 2021

Il record negativo è arrivato a causa dell’ultima sconfitta contro i Los Angeles Clippers, in cui i ragazzi di Popovich hanno concesso addirittura 41 punto nel primo quarto, segnandone solo 17 nel quarto conclusivo della partita. Tra gli elementi che hanno portato a cedere di schianto in questo modo, da sottolineare le 16 palle perse dei texani e la scarsa efficienza da dietro l’arco, in un match parso stregato.

La squadra guidata da DeMar DeRozan, come al solito unico salvabile della truppa Spurs, è attesa adesso da un altro confronto con i californiani. La situazione in classifica non è troppo negativa con la squadra che si trova all’ottavo posto con un record di 22 vittorie e 19 sconfitte, in piena corsa Playoff.

