NBA, gli Utah Jazz commentano la vittoria sui Nets

Gli Utah Jazz hanno consolidato il loro posto in vetta alla Western Conference con la vittoria sui Brooklyn Nets, privi dei Big Three e di Blake Griffin. La partita è stata senza storia sin dal primo quarto. Donovan Mitchell ha messo segno 27 punti, risultando così il miglior marcatore della serata. Ecco le parole della stella degli Utah Jazz nel post-partita:

“Non cambiamo il nostro modo di giocare o la nostra attitudine mentale solo perché gli avversari non sono in partita. L’abbiamo dimostrato questa sera. Ci sono state delle occasioni, da quando sono qui, in cui abbiamo giocato diversamente perché gli altri avevano dei ragazzi fuori. Questa sera abbiamo veramente mostrato la nostra durezza mentale, che abbiamo mantenuto durante tutta la partita, continuando a schiacciare il piede sul pedale dell’acceleratore.”

Un altro protagonista della serata è stato Bojan Bogdanovic. Come ammesso dallo stesso giocatore, veniva dal “peggior shootaround della sua carriera”. La mira è decisamente migliorata in partita. Bogdanovic ha tirato con 4 su 6 dall’arco, segnando 18 punti totali. Ecco le sue dichiarazioni:

“E’ stato abbastanza facile oggi, nonostante io abbia iniziato con due tiri facili sbagliati. Ma sono rimasto in partita e ne ho messi un paio di aperti dopo. Devo essere più concentrato all’inizio della partita, non posso iniziare sempre con uno 0 su 3 o su 4. E’ grandioso vedere la palla che entra. Quindi ora spero di iniziare a giocare meglio di come ho fatto fino ad ora.”

Infine, coach Quin Snyder ha analizzato la vittoria dei suoi Utah Jazz. L’allenatore si è soffermato sulla difesa messa in atto dalla propria squadra e sull’attacco del pick-and-roll:

“La difesa del ferro, la difesa in transizione, queste cose -non importa chi è in campo tra i nostri avversari- devono essere eseguite con concentrazione. Quando iniziano a cambiare sui pick-and-roll, abbiamo la tendenza a ristagnare in queste situazioni, che non abbiamo visto granché. Siamo stagnanti e un po’ indecisi. E’ qualcosa sulla quale dobbiamo lavorare e migliorare.”

Gli Utah Jazz sono sempre primi nella Western Conference, con il miglior record di tutta la NBA (32-11).

Leggi anche:

NBA, sconfitta Brooklyn Nets, il commento di Steve Nash

Mercato NBA, Trade Deadline, alle 20 stop agli scambi

NBA, Caris LeVert segna 28 punti e il tiro della vittoria