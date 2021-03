NBA, primo broadcast tutto femminile in Toronto-Denver: com’è andata

Come già riportato l’8 marzo, in occasione della Festa della Donna, la NBA è la prima lega ad aver ‘schierato’ nella scorsa nottata il primo team di commento interamente femminile, per accompagnare la sfida tra Denver Nuggets e Toronto Raptors.

La squadra di commento, per TSN, è stata formata da Meghan McPeak per il play-by-play, Kayla Grey come assistente a bordocampo e dalla guardia dei Phoenix Mercury, Kia Nurse, come commento tecnico. A completare il tutto, Kate Beirness e Amy Audibert – nel ruolo di host – le quali si sono occupate di tutta la parte in studio.

Meghan McPeak ha già parecchia esperienza nel ruolo, dato che svolge regolarmente il ruolo di telecronista per i Washington Mystics in WNBA e per i Capital City Go-Go in G League. Un momento storico per il movimento femminile della pallacanestro, come sottolineato dalla Beirness, la quale ha aperto il collegamento con delle parole significative.

To every young girl watching: Know you can do anything and please dream big 🙌 #CountIt #PowerOfWomen pic.twitter.com/Qf5qGrexRH — WNBA (@WNBA) March 25, 2021

“A tutte le ragazze che seguiranno il nostro commento stasera, speriamo che apprezzerete quello che noi cinque faremo stasera. Sappiate che tutte voi, avete il potere di fare ciò che desiderate, per questo, vi prego di sognare in grande.”

Per le ragazze al commento sono piovuti complimenti da più parti: innanzitutto dal Primo Ministro Canadese Justin Trudeau, e soprattutto dal capitano dei Raptors, Kyle Lowry:

“Vorrei iniziare facendo i complimenti alle donne che hanno commentato la partita stasera. Ho sentito che è stata una cosa incredibile e credo sia un grande passo per la nostra lega e per la nostra organizzazione. Magari ci hanno portato fortuna – di cui avevamo bisogno – anche per la partita.”

