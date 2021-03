NBA, Kyrie Irving commenta la sconfitta contro gli Orlando Magic

Uno dei risultati più sorprendenti della scorsa nottata NBA è stata la sconfitta dei Brooklyn Nets contro gli Orlando Magic. Nonostante i 43 punti di Kyrie Irving, Brooklyn non è riuscita a superare i Magic, venendo sconfitta per 121 a 113. I Nets venivano da una striscia di sei vittorie consecutive e molto probabilmente hanno preso sottogamba l’avversario, che occupa il quattordicesimo posto nella Eastern Conference. A questo proposito, Kyrie Irving si è così espresso al New York Post:

Irving ha poi aggiunto:

Secondo Bruce Brown, invece, la causa principale della sconfitta di Brooklyn è stata la serata di grazia di Aaron Gordon.

Bruce Brown: "Teams got to be perfect to beat us and they were just hitting shots – tough shots. I've never seen Aaron Gordon hit shots like that in my life. So just a tough night." #Nets #Magic #NBA

— Brian Lewis (@NYPost_Lewis) March 20, 2021