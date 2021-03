NBA, Larry Brown: “Non saremmo stati gli stessi senza Ben Wallace”

I Detroit Pistons del titolo del 2004 erano semplicemente meravigliosi. Guidati dall’head coach Larry Brown, Richard Hamilton, Ben e Rasheed Wallace e Chauncey Billups sorpresero i Lakers alle Finals NBA battendoli nella serie in cinque partite. In quella squadra ricopriva un ruolo fondamentale e spesso sottovalutato proprio Ben Wallace, vincitore di quattro premi di Difensore dell’anno (2002, 2003, 2005 e 2006) e tre volte selezionato per il Secondo Quintetto All-NBA. Il ritiro è arrivato nel 2012, ma da quell’anno Ben Wallace non è stato ancora chiamato dalla Naismith Hall of Fame di Springfield. Di questa questione riguardante la sua ex stella ne ha parlato proprio Larry Brown, che ha detto:

“Penso che debba assolutamente essere introdotto nella Hall of Fame. Ha vinto quattro volte il titolo di Difensore dell’anno. Penso sia stato uno dei migliori giocatori che ho mai allenato nel corso della mia carriera. Qualche volta ci concentriamo troppo sui numeri, soprattutto sui numeri offensivi al giorno d’oggi. Ma il suo impatto sulla nostra squadra è stato semplicemente fondamentale. Tutti i nostri giocatori erano fantastici ma non saremmo stati la stessa squadra se non ci fosse stato Ben Wallace”

Brown ha continuato dicendo:

“Era alto solo 206 centimetri ma giocava da centro e difendeva su Shaq e altri giocatori molto più grandi di lui. Ogni sera doveva giocare in post nel pitturato contro giocatori più pesanti e forti fisicamente. Eppure il suo impatto sulla nostra squadra era fondamentale, proprio quanto ogni altro singolo giocatore che ho allenato in quegli anni. Gli ho parlato qualche tempo fa e gli ho detto quello che penso: anche lui dovrebbe trovarsi nella Hall of Fame di Springfield insieme a me, questa situazione attuale è ingiusta”

