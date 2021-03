NBA, Paul George contro gli arbitri: “La lega deve intervenire”

La stagione NBA 2020-21 sembra aver aperto uno scontro tra giocatori ed arbitri. Oltre alla questione relativa ai falli tecnici, fischiati ormai senza un criterio preciso (o così sembra), Paul George ha voluto discutere della condotta arbitrale nei confronti della sua squadra, giudicata più volte colpevole di non assegnare falli in seguito a contatti fisici.

Dopo la sconfitta contro i Dallas Mavericks, infatti, PG13 ha criticato aspramente la direzione della gara, sottolineando una certa continuità degli arbitri nel non fischiare a favore dei Clippers. Queste le dichiarazioni del giocatore, riportate da ESPN:

“Stiamo mettendo molta pressione attaccando a canestro, è incredibile non ricevere falli. Ma non è niente di nuovo. Spero che manderemo dei video [all’NBA], la lega deve intervenire.”

Parlando poi delle discussioni avute con gli arbitri, George ha continuato il suo sfogo:

“Sono soltanto un mucchio di bugie. Non c’è molto altro da dire, sono solo bugie. Sanno cosa stanno facendo.”

“Il nostro lavoro è essere aggressivi, attaccare. Non possiamo fare molto più di questo, giusto? Se non fischiano, non fischiano. Ed è la parte irritante, perché non siamo dei giocatori che floppano. Non siamo giocatori che si lanciano contro altri giocatori [per ottenere falli].”

“Giochiamo fisicamente, esattamente come ogni altro giocatore nella lega. Non c’è nient’altro che possiamo fare. Ripeto, attacchiamo e mettiamo pressione a canestro. A meno che non cominciamo a buttarci e a giocare floppando, non possiamo fare molto altro.”