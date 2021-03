NBA, frattura alla mano sinistra per Marvin Bagley III

Dopo aver abbandonato il campo nella prima metà di gara contro Charlotte, Marvin Bagley III non è più rientrato. Alla sconfitta maturata sul finale si è aggiunta nel post-partita dei Kings, la doccia fredda dei primi responsi medici sulla condizione del lungo titolare. La franchigia ha infatti emesso un comunicato stampa precisando che i raggi X qui è stato sottoposto in loco il giocatore hanno evidenziato una frattura al quarto metacarpo della mano sinistra. Ulteriori valutazioni verranno formulate nei prossimi giorni.

Di seguito le dichiarazioni a caldo dall’ambiente Kings, ai microfoni dell’emittente ABC10: Nell’ordine, coach Walton e Richaun Holmes:

“So che abbiamo mandato un comunicato a proposito di Marvin, in ogni caso volevo ribadire il mio dispiacere. Ha lavorato moltissimo quest’anno facendo enormi passi avanti e stava giocando una gran partita fino al momento dell’infortunio. Avremo bisogno del contributo di tutti per sopperire alla sua mancanza, questo fa parte dell’essere squadra.”

“ È un gran peccato, per come stava entrando in ritmo, ma terrà la testa e il morale alti per tornare presto, siamo al suo fianco. Dobbiamo stringerci attorno a lui e fare uno sforzo collettivo per andare avanti.”