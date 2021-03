Luka Doncic commenta i soli 5 tentativi ai liberi dei Mavs contro Clippers

Nella notte i Dallas Mavericks sono usciti sconfitti dalla gara contro i Los Angeles Clippers. I texani hanno ceduto con il risultato finale di 99-109 e dovuto fare i conti con soli 5 tiri liberi tentati nel corso dei 48 minuti regolamentari. Si tratta di un minimo storico per la franchigia di Mark Cuban che mai aveva avuto così pochi liberi in una partita NBA. Luka Doncic nel post-gara ha commentato in maniera ironica quanto successo sul parquet, evitando però ogni dichiarazione netta contro gli arbitri per non incorrere in sanzioni da parte della lega:

"I'm not going to say anything. I'm not going to try to get fined," Doncic says when asked about Mavs' franchise-record-low-tying five free-throw attempts.

— Brad Townsend (@townbrad) March 16, 2021