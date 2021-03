NBA, altro record registrato da LeBron James contro gli Warriors

La grandezza di LeBron James continua ad essere ammirata giorno dopo giorno. Il campione dei Los Angeles Lakers, nella notte, ha registrato l’ennesimo record NBA in seguito alla vittoria dei gialloviola contro i Golden State Warriors. Il nativo di Akron, infatti, è diventato il primo giocatore nella storia della NBA a totalizzare 10 triple-doppie dopo aver compiuto 35 anni.

James – il quale ha terminato il match con 22 punti, 11 rimbalzi e 10 assist – sta vivendo un’altra stagione impressionante. Attualmente, sta viaggiando con una media di 25.6 punti, 7.9 rimbalzi e 7.8 assist.

