NBA, LeBron James commenta la vittoria dei Lakers su Golden State

Nottata speciale per LeBron James il quale, oltre all’ennesimo record NBA registrato, ha ricevuto buone risposte dai panchinari in un momento delicato per i californiani, i quali peraltro stanno convivendo con l’assenza prolungata di Anthony Davis. Nella sua personalissima tripla doppia da 22 punti, 10 rimbalzi e 11 assist, LeBron ha sottolineato il supporto di Montrezl Harrell (27 punti e 5 rimbalzi), Kyle Kuzma (17 punti, 5 rimbalzi, 4 assist) e soprattutto un super Talen Horton-Tucker (18 punti con 7/10 dal campo, 4 rimbalzi e 10 assist).

Il nativo di Akron ha commentato la bella vittoria contro Golden State con queste parole:

“Trez è stato aggressivo dall’inizio del match, Kuz sta giocando con la giusta energia dall’inizio della stagione quindi ci aspettiamo che lo faccia in ogni partita e poi THT ha giocato con molta compostezza, ha terminato con 10 assist a referto e ha anche attaccato l’area in maniera efficace. Stasera sono stati tutti molto bravi. […] THT assorbe tutto quello che gli diciamo. Non è uno che parla molto, ma quando gli presti attenzione vedi che è uno che ascolta, che immagazzina quello che gli dici e poi applica tutto questo sul campo. È ancora giovane, avrà qualche basso, ma va bene così. Imparerà dai suoi errori e per noi va bene, siamo felici di averlo in roster.”

Seconde linee che risulteranno importanti anche in vista della postseason che attenderà i gialloviola:

“Cosa ho imparato oggi? Che possiamo contare su chiunque nella nostra squadra anche per i Playoff. So che potremo contare su di loro.”

