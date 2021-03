NBA, Brooklyn annuncia: Kevin Durant out a tempo indeterminato

Il mistero dietro all’infortunio di Kevin Durant sembra non essere vicino alla soluzione. Il giocatore dei Brooklyn Nets, infatti, non ha ancora recuperato dal problema al tendine del ginocchio sinistro. Quello che preoccupa realmente, però, è la nuova comunicazione della franchigia newyorchese che non ha specificato una data per il suo rientro, annunciando il giocatore out a “tempo indefinito”.

La star dei Nets è attesa ad ulteriori test che verosimilmente verranno effettuati periodicamente per capire quando e se potrà rientrare in campo. Coach Steve Nash ha confermato che Durantola sarà sicuramente fuori fino a settimana prossima. L’ex stella di Golden State ha già saltato nove partite NBA e l’All-Star Game 2021. Queste le parole di Nash sulla situazione fisica del giocatore:

“Il problema è collegato al tendine d’Achille? No, non ci sentiamo di dire che l’attuale infortunio è correlato con il suo precedente. Posso dire che ci sentiamo tutti molto positivi riguardo alla direzione che sta andando il recupero di KD. Ma dobbiamo solo essere molto cauti, perché è un giocatore davvero importante per noi”.

Nonostante l’infortunio, Nash ha detto che Durant è stato in grado di svolgere allenamenti leggeri sul parquet e ha notato che “Kevin sta migliorando continuamente”. Non ha partecipato ad allenamenti ad ‘alta intensità’, così come con i suoi compagni di squadra.

Il rientro di KD sarà fondamentale per l’ultima parte di regular season, anche perché l’ex MVP stava viaggiando a cifre davvero solide con una media di 29 punti, 7.3 rimbalzi e 5.3 assist tirando con il 52.4% dal campo e il 43.4% da 3 punti.

