NBA, Brad Stevens spiega il ruolo da sesto uomo di Marcus Smart

Pochi giocatori sono fondamentali nell’economia dei Boston Celtics come Marcus Smart. Il numero 36 è l’anima dei biancoverdi: un difensore accanito, che non molla un centimetro, in grado di dare la scossa a tutti i compagni di squadra. La sua mancanza si è fatta sentire nelle ultime partite, saltate per via di un infortunio al polpaccio.

Adesso Smart è rientrato, ma il suo minutaggio è ancora ridotto. Non potrebbe essere altrimenti, visto il lungo stop che lo ha costretto a rinunciare a ben 18 partite, durante le quali i Celtics hanno vinto 9 partite e ne hanno perse altrettante.

Il rientro in campo è avvenuto venerdì scorso, nella sconfitta contro i Brooklyn Nets. Smart ha giocato 21 minuti. Stanotte, nella facile vittoria contro i Rockets, i minuti sono stati 18 e mezzo. Partito da sesto uomo, Smart è entrato in campo relativamente presto, visti i 21 punti subiti dai Celtics nei primi 5 minuti.

Il suo inedito ruolo da 6th man continuerà fino a che la sua situazione fisica non sarà completamente ritornata alla normalità:

Brad Stevens was asked if Marcus Smart could continue in a 6th man role and he responded by saying they gave up 21 points in the first five minutes, so they could use his energy a bit earlier. Stevens confirmed Smart will start once he is medically cleared to play more minutes.

Attualmente, i Celtics partono con Theis e Thompson in quintetto. Una volta che Smart tornerà arruolabile da titolare, uno dei due dovrà accomodarsi in panchina. Così facendo, i Celtics perderanno in centimetri ma ne guadagneranno in difesa e combattività.

Stevens said Smart will return to the starting 5 when minutes restriction is lifted. That means Cs will be smaller. There will be fewer minutes for the centers.

Stevens: “We’re going to be in a situation more now where one of those guys isn’t playing as much as we’re smaller”

— Jay King (@ByJayKing) March 15, 2021