NBA, Kawhi Leonard insoddisfatto: “Non siamo dove vogliamo essere”

I Los Angeles Clippers sono reduci da una schiacciante vittoria per 130 a 104 contro i Golden State Warriors. Nonostante ciò, sia secondo Kawhi Leonard, che secondo l’allenatore Tyronn Lue, i Clippers dovrebbero ulteriormente migliorare. Ecco le parole di Leonard nel dopo partita:

Alle parole di Leonard hanno fatto eco quelle di Lue, il quale ritiene che la squadra debba migliorare la propria comunicazione difensiva:

La franchigia californiana ha dovuto fare i conti anche con l’infortunio di Patrick Beverley. Lo specialista difensivo è uscito nel corso del primo quarto a causa di un fastidio al ginocchio destro, lo stesso che lo aveva costretto ai box ad inizio stagione. Lue ha rivelato che nei prossimi giorni si avranno notizie più dettagliate riguardo le condizioni di Beverley. Una sua eventuale assenza sarebbe un duro colpo da digerire per i Clippers. A questo proposito si è espresso Ivica Zubac:

“Anche se non dovesse essere disponibile per qualche partita, il suo supporto non manca mai. Rimane sempre in contatto con noi e non ci lascia mai soli.”