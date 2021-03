NBA, si avvicina il rientro in campo di Caris LeVert

La trade agli Indiana Pacers gli ha letteralmente salvato la vita e ora Caris LeVert può finalmente pensare solo ed esclusivamente al ritorno in campo.

Scambiato dai Nets nell’ambito dell’operazione Harden, LeVert ha scoperto di avere un tumore al rene sinistro durante le classiche visite mediche di routine. L’intervento per rimuoverlo è riuscito perfettamente e adesso LeVert si appresta a tornare in campo.

Il momento buono potrebbe essere il prossimo mini-ciclo di tre trasferte consecutive che impegnerà gli Indiana Pacers. Coach Bjorkgren ha fornito un breve ma ottimistico aggiornamento sulle sue condizioni fisiche:

“Caris LeVert ha svolto tutto l’allenamento, giocando anche la partitella. Il suo rientro si avvicina sempre di più, non manca molto tempo”

I Pacers avrebbero molto bisogno dei punti e del talento offensivo dell’ex giocatore dei Nets. Indiana sta faticando più del previsto con la nuova guida tecnica, arrivata per sostituire l’esonerato coach Nate McMillan. LeVert, nella sua esperienza a Brooklyn, ha dimostrato di essere in grado di segnare punti con estrema facilità. Proprio ciò di cui Indiana ha bisogno.

