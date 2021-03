Mercato NBA, Thibodeau su New York: “Nessuna rivoluzione al mio roster”

La trade deadline del 25 Marzo ha messo in moto i GM delle franchigie NBA pronti a sfruttare le occasioni che offre il mercato per puntellare i roster di inizio stagione. A dire il vero, i New York Knicks di Tom Thibodeau si sono già mossi prima degli altri portando al Garden il veterano Derrick Rose, fortemente voluto dallo stesso coach, che ha avuto un buon impatto nel roster newyorkese.

A meno di due settimane dalla scadenza, i Knicks hanno tutto il tempo per intavolare delle trattative. New York si è confrontata con molte squadre negli ultimi giorni, ma si è trattato soltanto di semplici colloqui informativi. Lo stesso Thibodeau ha dichiarato di non voler stravolgere il roster con cui ha ben iniziato la stagione regolare e su cui ha già instaurato i suoi principi di gioco:

“Ho una forte propensione verso i buoni giocatori e so che la dirigenza sta esaminando tutte le possibilità. Se qualcosa ha senso per noi, lo faremo. Altrimenti, amo la squadra che abbiamo, amo i ragazzi che abbiamo in squadra. Continueremo a lavorare con i ragazzi che abbiamo a roster, mentre Leon Rose e Scott Perry continueranno a fare il loro lavoro.”

I Knicks hanno diversi asset giovani come Frank Ntilikina e Kevin Knox e contratti in scadenza come Bullock, Payton e Burks. Nei giorni scorsi si è parlato di interesse verso le guardie dei Pelicans Lonzo Ball e JJ Redick – la cui famiglia risiede a Brooklyn – ma soprattutto di un possibile arrivo di Victor Oladipo dagli Houston Rockets.

La franchigia ha spazio per muoversi sul mercato, ma il rischio di cambiare un roster che, ad oggi, avrebbe un posto nei playoff della Eastern Conference è un rischio molto alto.

