NBA, Doncic come Larry Bird? Harden approva: “Ci sono somiglianze”

Nella notte i Dallas Mavericks hanno vinto contro i più quotati Brooklyn Nets. I newyorchesi, però, hanno dovuto affrontare i texani con il solo James Harden a disposizione nel Big Three che teoricamente prevede anche Kyrie Irving e Kevin Durant, entrambi fuori per infortunio. Come sempre, tra i protagonisti per Dallas c’è da puntare il dito su Luka Doncic. Lo sloveno ha chiuso con 27 punti, 6 rimbalzi e 7 assist in 34 minuti di gioco. All’alba dei suoi 22 anni, i media americani si stanno divertendo in questi giorni ad accostarlo a Larry Bird e Magic Johnson per la capacità di vedere cose fuori dal normale. Doncic, nel post-partita, è intervenuto a riguardo:

“Bird? L’ho visto giocare tante volte, ma no, non potete paragonarmi a Larry Bird! Ha fatto cose straordinarie… troppe rispetto a me. Ho ancora diverse partite da giocare nella mia carriera e molto tempo davanti… non potete paragonarmi ora a Larry Bird (sorride). Voglio solo continuare a giocare a basket, divertirmi a giocare a basket in questo momento.”

Eppure i numeri tra i due – alla stessa ‘anzianità’ in NBA – sono simili. James Harden ha invece confermato la somiglianza in questa maniera:

“Ci sono delle effettive somiglianze. Luka non lascia mai che nessuno lo costringa ad accelerare e ottiene sempre ciò che vuole. È raro per un ragazzo così giovane. Ha 21 anni, credo, e può dettare e controllare il gioco a suo piacimento. Sappiamo tutti che ha un futuro molto, molto luminoso. I Mavs hanno un giocatore molto speciale nel proprio roster.”

La replica di Doncic, lusingato per le parole del ‘Barba’:

“Quando qualcuno del genere dice questo di te, è indescrivibile. È semplicemente fantastico, lo apprezzo davvero. Per me Harden è un giocatore incredibile, davvero speciale.”

Come detto, lo stesso Doncic ha raccolto 27 punti (11/21 dal campo) nella settima vittoria di Dallas in 9 partite. Nelle sue ultime 9 uscite i numeri crescono fino ad una media di 31.6 punti ad allacciata di scarpe tirando con il 51.6% e al 46.1% da 3 punti. In questa serie di incontri, ha firmato le sue 3 più grandi prestazioni in carriera con 46, 44 e 42 punti. Per la felicità di Rick Carlisle:

“Harden si era trovato negli ultimi anni in una situazione in cui l’attacco ruotava davvero intorno a lui. Nella nostra squadra ruota attorno a Luka in modo simile, sì, ma il nostro stile è un po ‘diverso da Houston e Brooklyn. Questi due ragazzi sono talenti che vediamo una volta in una generazione, questo è certo.”

