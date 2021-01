A Salt Lake City, gli Utah Jazz inanellano un’altra vittoria e continuano la loro volata nella Western Conference salendo a 15 successi con sole 4 sconfitte. Senza Donovan Mitchell, sono Bojan Bogdanovic – 32 punti e 2 assist – e Mike Conley – 22 punti, 3 rimbalzi, 9 assist – a prendere il comando. A pagarne le conseguenze stavolta sono i Dallas Mavericks, i quali paiono ancora un gigante un po’ insonnolito.

Dopo l‘undicesima sconfitta stagionale, che vale ai Mavs il tredicesimo posto della Western Conference, Luka Doncic non è riuscito a contenere la sua frustrazione, criticando sé stesso e l’intera squadra per la mancanza di determinazione. Queste le sue parole:

“Onestamente, in questo momento direi che sembra che non ce ne importi niente. Abbiamo bisogno di più energia, di più impegno. So che ne metteremo e, questo è tutto ciò che importa. Bisogna assumersi le proprie responsabilità. Ci sarà un confronto per capire cosa modificare.”