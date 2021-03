NBA, James Harden torna sulla firma di Blake Griffin con Brooklyn

Nella giornata di ieri James Harden è stato interpellato per un commento sull’imminente firma di Blake Griffin con la canotta dei Brooklyn Nets. Il Barba, a margine dell’All-Star Game 2021 disputatosi ad Atlanta, si è espresso in questo modo di fronte ai giornalisti presenti in Zoom Call:

“Sono sicuro che vuole vincere. Se ha rifiutato più soldi (per restare a Detroit) per venire a Brooklyn, è perché vuole vincere e vuole avere l’opportunità di giocare i minuti che contano. Immagino che sia uno dei motivi per cui è venuto a Brooklyn. Ovviamente conosciamo l’atletismo che ha Blake Griffin, ma negli ultimi anni è migliorato anche nel tiro da 3 punti, sappiamo che tira meglio, il suo ball handling è migliorato parecchio e può essere un grande contributo per questa squadra. Saremo più che felici di accoglierlo ed entusiasti di averlo nella nostra squadra.”

Intanto l’ufficialità da parte dei newyorchesi non è ancora arrivata, ma filtrano notizie sul numero di maglia che l’ex giocatore dei Pistons andrà ad indossare: si tratta della numero #2.

