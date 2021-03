Ora possiamo dirlo: Blake Griffin è nuovo giocatore dei Brooklyn Nets. Il lungo ha firmato nelle scorse ore un contratto con la franchigia newyorchese dopo aver detto addio ai Detroit Pistons, lasciando sul tavolo 13 milioni di dollari. Secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, Griffin avrebbe raggiunto un accordo fino alla fine della stagione per un totale di 1.2 milioni di dollari.

Blake Griffin is wearing No. 2 with the Nets. The six-time All-Star will earn $1.2M for the remainder of the season with Brooklyn. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 8, 2021

Sean Marks, GM della franchigia newyorchese, ha quindi speso le seguenti parole per accompagnare l’annuncio dell’ingaggio del classe 1989:

“Siamo fortunati a poter aggiungere un giocatore del calibro di Blake al nostro roster a questo punto della stagione. Blake è un giocatore versatile in attacco, con una lunga esperienza di successi all’interno del nostro campionato, e siamo entusiasti dell’impatto che avrà per noi, sia dentro che fuori dal campo.”

Come ricorda il sito ufficiale dei Nets, il nativo di Oklahoma City è stato selezionato con la prima scelta assoluta nel Draft NBA 2009 dai Clippers e ha saltato la stagione 2009-10 a causa di un infortunio al ginocchio. Ha fatto quindi il suo debutto in regular season la stagione successiva e si è assicurato il Rookie of the Year dopo aver viaggiato ad una media di 22.5 punti, 12.1 rimbalzi e 3.8 assist in 37.9 minuti a partita. Prima di iniziare la sua carriera nell’NBA, Griffin ha trascorso due anni (2007-09) presso l’Università dell’Oklahoma, guadagnandosi il premio di Naismith College Player of the Year e Big 12 Player of the Year al secondo anno.

Leggi anche:

NBA, James Harden torna sulla firma di Blake Griffin con Brooklyn

NBA, Stephen Curry commenta la vittoria del 3-point Contest

NBA, botta e risposta tra LeBron James e Donovan Mitchell