NBA, LeBron James: “Finalmente ho potuto giocare insieme a Steph Curry!”

Capitano per la 4a volta in un All-Star Game, LeBron James ha assistito alla vittoria del suo Team contro quello di Durant grazie alle immaginifiche prestazioni di Antetokounmpo, Curry e Lillard. Il giocatore dei Lakers, infatti, non ha avuto nemmeno bisogno di fare una delle sue partite chiudendo la gara delle stelle con 4 punti a referto, 2 rimbalzi e 4 assist in 13 minuti. Ben 95 punti sono invece arrivati dal trio citato in precedenza. Nella conferenza stampa post-partita, LeBron ha parlato dell’esperienza di giocare contro stelle di questo tipo:

“Spero che mi permetteranno di ritirarmi oggi da capitano dell’All-Star e che possa farlo con un perfetto record di 4-0, ma vedremo (ride). Cerco sempre di scegliere la squadra giusta. Per 4 anni ho avuto la possibilità di selezionare la squadra giusta, con ragazzi che giocano per vincere e di finire sempre dalla parte dei vincitori.”

Per la prima volta nella sua carriera, Stephen Curry – contro il quale ha giocato 4 finali NBA ai tempi di Golden State vs Cleveland tra il 2015 e il 2018 – è stato tra i suoi compagni di squadra:

“Finalmente ho potuto condividere il campo con Stephen Curry! Era giunto il momento e mi sono goduto ogni secondo con lui.”

Poi, in maniera ironica ha commentato la prestazione dello stesso Curry con Lillard:

“[…] A proposito, quello che stavano facendo Dame e Steph in campo… è semplicemente ingiusto!! Continuavano a sparare da lontano.”

