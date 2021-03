NBA, Stephen Curry commenta la vittoria del 3-point Contest

Stephen Curry – nella notte – ha vinto il suo secondo 3-pt Contest, dopo quello conquistato nel lontano 2015. Il playmaker degli Warriors ha dato spettacolo sia nel primo round – in cui ha registrato 31 punti – che nella finalina ristretta, dove ha superato Conley con il risultato finale di 28-27, segnando l’ultimo vitale money ball.

Curry, nel post-gara, ha quindi commentato la vittoria con queste parole:

“Sì, al turno finale ho sentito la pressione salire un po’. È stata una bella gara. Sono contento di aver chiuso in quel modo la mia prestazione. L’ultimo tiro? Ho subito sentito che era buono… sono felice di averlo messo a segno. Dedico questa vittoria a Klay Thompson. Gli Splash Brothers torneranno. Ogni volta che partecipo al Three-Point Contest, vedo sempre grandi sfide. Poi, quando sei qui, ti accorgi quanto sarebbe piaciuto a Klay esserci. So che sta cercando di rimettersi in sesto e sarà qui con noi per il prossimo anno. Ma, nel frattempo, volevo riportare a casa il trofeo: gli Splash Brothers lo hanno riportato a casa. E ce lo terremo ancora.”