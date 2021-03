Mercato NBA, i Golden State Warriors pensano ad una trade per Oladipo

Occhi aperti in casa Golden State Warriors. Secondo quanto riporta Kevin O’Connor di The Ringer, infatti, la franchigia starebbe pensando di arrivare a Victor Oladipo via trade. O’Connor ha riferito che coach Steve Kerr avrebbe la necessità di aggiungere un altro gestore di palla all’interno del proprio roster, un po’ come lo erano Andre Iguodala o Shaun Livingston in passato, i quali hanno giocato ruoli chiave durante i tre titoli NBA conquistati.

È chiara l’esigenza di avere un giocatore di livello per questo finale di stagione e per affrontare, nel caso, i Playoff NBA 2021. Anche perché gli Warriors saranno poi bloccati nella prossima offseason dal punto di vista salariale in cui – verosimilmente – non potranno avanzare proposte importanti ai diversi free agent a disposizione. Ecco perché l’eventuale mossa di Oladipo può solo essere letta a breve periodo.

Il due volte All-Star, lo ricordiamo, nelle scorse settimane ha rifiutato una estensione contrattuale biennale da parte di Houston del valore di 45.2 milioni di dollari. Questo perché Oladipo sembra essere alla ricerca di un contratto decisamente più lungo, motivo per cui testerà certamente la free agency 2021.

In questa stagione, la guardia è scesa in campo 24 volte tra Rockets e Indiana Pacers viaggiando con una media di 20 punti, 5.2 rimbalzi, 4.5 assist e 1.5 rubate ad allacciata di scarpe, ma sta tirando solo con il 39.9% dal campo.

Leggi Anche

Mercato NBA, i Lakers vogliono rispondere a Brooklyn: occhi su Andre Drummond

NBA, Blake Griffin ai Brooklyn Nets è ufficiale: ecco quanto guadagnerà

NBA, Stephen Curry commenta la vittoria del 3-point Contest