NBA All-Star Game 2021, Zion Williamson prenderà il posto da titolare di Embiid

Purtroppo Joel Emiid e Ben Simmons dovranno saltare l’All-Star Game 2021 a causa del loro inserimento nel programma di tracciamento anti-Covid della NBA. Il posto di titolare nel Team Durant di Embiid sarà preso da Zion WiIlliamson. Il responsabile di questa scelta è stato coach Doc Rivers, allenatore del Team Durant. La notizia è stata riportata da Adrian Wojnarowski di ESPN.

Zion Williamson will replace Joel Embiid as a starter on Team Durant, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 7, 2021

Zion Williamson è il quarto giocatore più giovane nella storia NBA a prendere parte all’All-Star Game. La stella dei New Orleans Pelicans scenderà in campo all’età di 20 anni e 244 giorni. Meglio di lui hanno fatto solo Magic Johnson (20 anni e 173 giorni), LeBron James (20 anni e 52 giorni) e Kobe Bryant (19 anni e 169 giorni).

From @ESPNStatsInfo: The youngest players to start in All-Star Game: 1998: Kobe Bryant, 19 years, 169 days

2005: LeBron James, 20-52

1980: Magic Johnson, 20-173

2021: Zion Williamson Pelicans, 20-244 — Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) March 7, 2021

Esattamente come Zion Williamson, LeBron James e Kobe Bryant sono stati selezionati per l’All-Star Game durante la loro seconda stagione in NBA. Magic Johnson invece ha partecipato all’evento come Rookie. La prima scelta assoluta al Draft del 2019 sta viaggiando con 25.1 punti, 6.8 rimbalzi e 3.1 assist di media a partita. I suoi New Orleans Pelicans sono al momento fuori dalla zona Playoff, con un record di quindici vittorie e ventuno sconfitte.

Team Durant dovrà fare i conti anche con l’assenza del loro capitano. Oltre a Zion, i titolari saranno Bradley Beal, Kyrie Irving, Kawhi Leonard e Jayson Tatum. Dall’altra parte, il Team LeBron schiererà LeBron James, Stephen Curry, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic. La sfida andrà in onda alle 2.00 ora italiana, dopo la Skills Challenge e il Three-Point Contest. Durante l’intervallo andrà in scena la gara delle schiacciate.

