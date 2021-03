NBA, Ben Simmons e Joel Embiid saltano l’All-Star Game 2021

Pessime notizie in vista dell’All-Star Game 2021 in programma questa notte. La festa annuale della NBA potrebbe non essere così gioiosa come ci si aspettava. Difatti due protagonisti della serata, Ben Simmons e Joel Embiid, non potranno scendere in campo. I due, infatti, sono entrati in contatto con una persona (un barbiere di Philadelphia, ndr) poi risultata positiva al Covid-19.

Sixers stars Joel Embiid and Ben Simmons were in contact with a barber who tested positive for COVID-19 in Philadelphia and are uncertain for today's All-Star Game, sources tell ESPN. Barber has been retested because of inconclusive initial test. They're waiting on results now. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 7, 2021

Entrambi i giocatori hanno viaggiato verso Atlanta, sede dell’All-Star Game, in aereo privato e subito sono stati messi in quarantena. La NBA si è mossa velocemente poiché vuole evitare assolutamente che il contagio, specialmente in un contesto che coinvolge tutti i migliori giocatori della regular season.

Nel frattempo, ESPN ha rivelato che al posto del centro dei Philadelphia 76ers sarà Zion Williamson a prendere il posto da titolare all’interno del Team Durant.

Zion Williamson will replace Joel Embiid as a starter on Team Durant, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 7, 2021

Leggi anche:

NBA, Mark Cuban svela: “I Dallas Mavericks accetteranno pagamenti in Dogecoin”

NBA, Embiid cuore d’oro: dona 100mila dollari a tre rifugi per senzatetto

NBA, Adam Silver ottimista per un calendario regolare l’anno prossimo