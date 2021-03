Risultati NBA: Giannis in formato MVP guida la rimonta Bucks sui Clippers, notte fonda a Houston

(24-12) Los Angeles Clippers 100 – 105 Milwaukee Bucks (21-13)

Quinta vittoria di fila per i Bucks, che tra le mura amiche del Fiserv Forum hanno la meglio sui Clippers nonostante dei preoccupanti cali di attenzione che, se non fosse stato per il solito Antetokounmpo – 14 rimbalzi e 36 punti per il greco, il primo dai tempi di Abdul-Jabbar a metterne almeno 35 in quattro partite consecutive con i cervi – la truppa di coach Budenholzer avrebbe pagato molto cari.

Eppure, i padroni di casa sembrano poter gestire le minacce di Leonard e George in avvio, chiudendo il primo quarto sul 23-27 e arrivando all’intervallo lungo con 5 lunghezze di vantaggio sui losangelini (48-53). Al rientro dagli spogliatoi, però, i Clippers ne hanno di più e non si fanno certo pregare quando si tratta di punire le letture sbagliae dei Bucks: a cavallo tra il terzo e il quarto periodo, gli uomini di coach Lue mettono a punto un parziale di 18-4 che sembra proiettarli verso il lieto fine.

Così non sarà, perché il canestro del 100-96 firmato Kawhi Leonard a 4 minuti dalla fine è l’ultimo della gara per i Clippers: da lì in poi è un monologo Bucks, con i padroni di gara che piazzano a loro volta un parziale da 9-0 suggellato dalla schiacciata del 100-103 di Giannis. Dall’altra parte Leonard fallisce la tripla del pari e con i liberi di Middleton può ufficialmente partire la festa dei Bucks.

Esame contender superato per Milwaukee anche grazie ai 19 punti, 8 assist e 6 rimbalzi di Khris Middleton. 25+9 per Kawhi, mentre Paul George mette a referto 16 punti, 7 assist e altrettanti rimbalzi.

(13-19) Washington Wizards 110 – 111 Boston Celtics (17-17)

Serata di rimonte nella Eastern Conference, almeno a giudicare da quanto andato in scena in quel di Boston, dove i padroni di casa trovano la vittoria numero 17 nonostante un Bradley Beal da 46 punti.

Dopo una prima parte di gara piuttosto equilibrata, sono stati gli ospiti a tentare una mini fuga sul 106-98 a tre minuti dalla fine, ma grazie a un provvidenziale Jayson Tatum – reduce da due uscite deludenti, in cui aveva realizzato la miseria di 9 e 13 punti – i Celtics sono riusciti a rimettere in piedi la gara.

Dopo aver messo la firma sul parziale di 7-0 dei suoi, lo 0 di Boston aveva accorciato sul 110-109 a 15 secondi dalla fine, per poi sfruttare al meglio la palla persa da Washington per segnare il canestro della vittoria a 5 secondi dal termine, che è valso anche i punti numero 30 e 31 per la stella di casa.

21 punti e 8 assist per Kemba Walker, 20+9 per Daniel Theis, mentre tra le fila degli ospiti si segnalano la doppia doppia da 24 punti e 11 rimbalzi di Russell Westbrook e gli 0 punti realizzati dagli starter Matthews e Wagner.

(18-17) New York Knicks 107 – 90 Detroit Pistons (9-25)

Restiamo ad Est spostandoci però a Detroit, dove i padroni di casa incassano una netta sconfitta per mano dei Knicks, che festeggiano il quarto posto nella Eastern Conference con tanto di record positivo.

Settima vittoria nelle ultime nove per la truppa di Tom Thibodeau, che si ritrova avanti sin dalla prima palla a due senza che i Pistons riescano mai a impensierire Rose – ex di turno – e compagni.

A condizionare la gara in favore di New York ha pensato il solito Julius Randle, protagonista di 25 punti, 8 rimbalzi e 6 assist; 21 punti anche per RJ Barrett, mentre a Detroit non bastano i 21 punti e 8 rimbalzi di un Jerami Grant più solo che mai.