Festus Ezeli torna a giocare: si aggrega ai Westchester Knicks

Chi non muore si rivede. Dopo qualche anno di assenza, Festus Ezeli metterà nuovamente piede su un parquet. Il nigeriano classe ’89, come riportato da Marc J. Spears di The Undefeated, ha firmato un contratto con l’affiliata in G-League dei New York Knicks, i Westchester Knicks.

Ex-Warriors center Festus Ezeli tells @TheUndefeated he signed with Knicks’ G League Westchester. Ezeli hasn’t played in an NBA game since the 2017 NBA Finals. “I’ve put so much into this process but this is my dream. Chasing your dreams is worth every inch of the cost,” he said.

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) March 1, 2021