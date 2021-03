NBA, Facundo Campazzo out in conformità al protocollo di sicurezza

Il neo playmaker di casa Denver Facundo Campazzo dovrà saltare l’incontro di stanotte dei Nuggets per le norme anti-covid. Il giocatore infatti, secondo il contact tracing, sarebbe entrato in contatto con dei positivi e la franchigia avrebbe deciso di non convocarlo. A riportarlo Mike Singer di Denver Post.

Facu Campazzo has been added to the Nuggets' injury report as doubtful due to contact tracing, source tells @denverpost.

The Nuggets can appeal this decision, but it's likely he'll be out for tonight vs. Chicago.

Will likely join R.J. Hampton and Markus Howard as out.

— Mike Singer (@msinger) March 1, 2021