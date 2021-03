Shaquille O’Neal sul cambio logo NBA: “Mettere Kobe? Adam Silver farà la cosa giusta”

La questione riguardante il possibile cambio logo NBA passando da Jerry West a Kobe Bryant, sta tenendo banco in questi giorni tra tifosi e addetti ai lavori. L’ultima proposta lanciata da Kyrie Irving per onorare la figura dell’ex stella dei Los Angeles Lakers ha diviso alcuni degli attuali protagonisti della lega. Tra gli altri, coach Doc Rivers il quale si è detto contrario nel ‘cambiare tanto per cambiare’, con queste parole:

“Mi è stato chiesto già diverse volte, ma non so la risposta. Penso che sia una questione delicata. Se proprio ci fosse l’esigenza di cambiare il logo, penso che Michael Jordan rappresenti la figura più adatta. Ma non sono dell’idea di cambiare solo per amore del cambiamento. Jerry merita di essere il logo e non ho nessun problema a riguardo. Cosa faremo? Cambieremo il logo ogni 10 o 20 anni? Mi piace il nostro logo e penso che dovrebbe essere mantenuto. Ma evidentemente sono una minoranza.”

L’ultimo in ordine cronologico ad aver commentato il possibile cambio del simbolo della lega è stato Shaquille O’Neal. L’ex compagno di squadra dello stesso Kobe ha detto:

“Tutti hanno la loro opinione, è tale rimane. Personalmente amo il signor West, amo Kobe. Indipendentemente da ciò, le persone incaricate prenderanno la giusta decisione. Non ho intenzione di dire che bisogna fare questo o quello. Perché lo stesso si potrebbe dire per Magic, per Larry Bird , per Kareem Abdul-Jabbar. Molte leggende potrebbero far parte di questa conversazione. Il signor West è uno dei miei preferiti, Kobe lo stesso. Non mi arrabbierei se uno di questi giocatori venisse scelto, ma so che Adam Silver è una persona brillante, giusta e che fa sempre la cosa giusta.”

