Buddy Hield è il giocatore più veloce della storia NBA a raggiungere 1.000 triple

Nonostante una nuova pessima stagione in casa Sacramento Kings, Hield ha una ragione per sorridere. La guardia, infatti ha registrato un record NBA diventando il giocatore più veloce della storia a raggiungere le mille triple realizzate in campionato. Hield – originario delle Bahamas – ha impiegato solo 350 partite per raggiungere il prestigioso traguardo, battendo il precedente record di Stephen Curry fermo a 369 partite. Nonostante le sue difficoltà di squadra, il giocatore è ancora terzo in campionato per numero di triple realizzate in questa regular season, dietro allo stesso Curry e a Damian Lillard.

Tra pochi giorni, peraltro, andrà in scena il Three-Point Contest, già vinto lo scorso anno. Il buon Hield, però, ai microfoni dei giornalisti non ha chiarito se andrà a difendere il suo titolo o meno:

“Pensate che dovrei andare a difenderlo? Non lo so ancora ad essere sincero. Ho avuto emozioni contrastanti a riguardo – anche in base al momento attuale che stiamo vivendo – e soprattutto devo valutare quanto tempo ho per stare un po’ con la mia famiglia. Nel frattempo sto anche cercando di capire come sono le regole sul Covid-19 e come saranno gestite dalla lega in quel di Atlanta. Vedrò nei prossimi giorni cosa fare.”

Leggi Anche

NBA, Stephen Curry commenta la sconfitta contro i Lakers

Mercato NBA, Oladipo ha rifiutato 45 milioni di dollari da Houston

NBA, Winslow guida i Grizzlies e benedice la trade