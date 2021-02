NBA, Jrue Holiday vede la luce: pronto al rientro con Milwaukee

Dopo aver saltato 10 partite consecutive, Jrue Holiday sembra essere finalmente sulla via del ritorno. La guardia dei Milwaukee Bucks dovrebbe tornare a disposizione proprio nella partita di stasera (ore 21.30 italiane, ndr) contro i LA Clippers. A riportare la notizia è stata ESPN.

I Bucks sono stati in gran parte in difficoltà senza Holiday a disposizione. Il giocatore è stato fuori per tre settimane in conformità ai protocolli di salute e sicurezza del campionato. Negli ultimi giorni l’ex Pelicans è tornato ad allenarsi a pieno regime per ritrovare un minimo di condizione ed è pronto ad aiutare la squadra di Antetokounmpo a risollevarsi in classifica.

Dopo aver iniziato la stagione con un buon 15-8 come record, i Bucks senza Holiday hanno registrato solo 5 vittorie e 5 sconfitte nelle ultime 10. I Bucks, peraltro, sono in calo per punti segnati di media a partita (da 121.2 a 117.6), per differenziale di punti (da 9.8 a 2.5) e per assist prodotti a partita (da 27.2 a 23.7). Holiday ha una media di 16.4 punti, 5.4 assist e 4.8 rimbalzi, incluso un buonissimo 50% dal campo e 38.7% da dietro l’arco. I Bucks, lo ricordiamo, hanno acquisito Holiday dai New Orleans Pelicans in uno precedente trade a quattro squadre durante la scorsa offseason.

Leggi Anche

NBA, LaMelo Ball entra in club speciale insieme a LeBron e Harden

NBA, Pascal Siakam sarà fuori per le prossime 3 partite