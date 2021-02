Infortunio al ginocchio per Bronny James: stagione già finita

Non è un periodo fortunato per LeBron James. Come se non bastassero le sconfitte dei suoi Los Angeles Lakers e qualche acciacco da smaltire, a rendere ancora più complicato questo momento, ci si è messa anche la salute di suo figlio Bronny. Secondo quanto riportato dal Los Angeles Daily News infatti, il primogenito del Re dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico per sistemare il menisco, rotto durante una seduta di allenamento.

Al momento non si conoscono i tempi di recupero ma è verosimile ipotizzare che la sua stagione, la seconda a Sierra Canyon High School, possa considerarsi già chiusa prima di iniziare. Nella sua prima stagione al liceo Bronny aveva disputato 34 partite, mettendo a referto 4 punti in 15 minuti di impiego medio a partita.

Prima stagione che verrà trasmessa in streaming a partire dai prossimi giorni. LeBron infatti, ha commissionato alla sua casa di produzione “Spring Hill Entertainment” una docuserie che si intitolerà “Top Class” per raccontare il primo anno di liceo del figlio.

Leggi anche:

Risultati NBA: i Nets dilagano contro Orlando, debacle per Clippers e Nuggets

Russell Westbrook fonda una scuola a Los Angeles

Zlatan Ibrahimovic su LeBron James: “È un fenomeno, ma non mi piace quando parla di politica”