Russell Westbrook fonda una scuola a Los Angeles

Come noto Russell Westbrook è nato a Long Beach, città dell’area metropolitana di Los Angeles, e non ha mai nascosto il legame con la sua città natale. Prima di approdare in NBA ha anche giocato per due anni a UCLA. Westbrook ha così deciso di aprire una scuola nella zona sud di Los Angeles, insieme alla fondazione LA Promise Fund. L’istituto si chiamerà “Russell Westbrook Why Not? Academy”, come annunciato dallo stesso giocatore:

“Il mio piano è quello di assicurarmi che voi e i futuri ragazzi che arriveranno abbiano accesso a tutte le risorse necessarie per avere successo.”

Russell Westbrook è così il secondo giocatore NBA a fondare una scuola. Il primo fu LeBron James, che nel 2018 creò la “I promise school” ad Akron, la sua città natale. L’obbiettivo di queste iniziative è quello di garantire un equo accesso all’istruzione a tutti quei ragazzi che si trovano in situazioni di difficoltà, come dichiarato anche dalla LA Promise Fund:

“Il nostro obbiettivo è garantire l’accesso agli studenti di South Los Angeles a una carriera universitaria e a un percorso educativo basato sulla comunità, sulla lotta al razzismo istituzionalizzato, che migliori e responsabilizzi gli individui e le comunità in cui vivono.”

Westbrook ha fondato la Why Not? Foundation nel 2012, durante la sua permanenza agli Oklahoma City Thunder. La sua idea era quella di aiutare le fasce di popolazione più a rischio, cercando di aiutare nell’ambito dell’istruzione e della lotta alla disoccupazione. L’apertura della scuola a LA è sicuramente un gran gesto da parte di Russ.

