NBA, James Borrego: “LaMelo è un vincente”

Gli Charlotte Hornets hanno fornito una grande prova di forza nella notte, battendo in trasferta (124 a 121) i Phoenix Suns.

Nonostante il mattatore della serata sia stato Malik Monk, autore di 29 punti (20 dei quali nel solo secondo quarto), Gordon Hayward e LaMelo Ball hanno dato ennesima prova della sorprendente varietà di soluzioni offensive sulla quale può contare coach James Borrego, presentatosi più che soddisfatto all’intervista post-partita:

“Sono soddisfatto dei ragazzi. Il nostro gruppo, compatto e generoso, mi rende orgoglioso in ogni istante. Oggi eravamo in netto svantaggio, ma abbiamo rimontato con tenacia, dimostrando poi una più energica fame di vittoria rispetto ai nostri avversari. Troviamo sempre un modo per rimetterci in piedi. Phoenix può contare su due All-Star del calibro di Paul e Booker, ma noi abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque in questa lega. All’inizio della stagione, non avevamo questa convinzione e, poiché la testa fa una differenza abissale, abbiamo lasciato qualche partita di troppo per strada. Ora siamo settimi ad Est, ma non dobbiamo mai accontentarci”.