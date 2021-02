NBA, Devin Booker sostituirà Anthony Davis all’All-Star Game

La richiesta di moltissimi giocatori, tifosi e addetti ai lavori all’interno della lega è andata a buon fine, e Devin Booker potrà finalmente partecipare all’All-Star Game 2021.

Il giocatore in maglia #1 dei Phoenix Suns è stato scelto dal commissioner Adam Silver per sostituire Anthony Davis, il quale difficilmente prenderà parte all’evento a causa del suo problema al polpaccio con rischio di complicazione per il tendine d’Achille.

Phoenix @Suns Guard @DevinBook has been named by NBA Commissioner Adam Silver to replace injured Lakers Forward Anthony Davis in the 2021 #NBAAllStar Game. pic.twitter.com/b9UDEC6rTZ — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 25, 2021

La notizia della convocazione di Booker è stata accolta più che bene dal pubblico dell’Arizona, nonostante ancora in numero piuttosto esiguo rispetto al solito. Lo stesso coach Williams era all’oscuro di tutto e si è detto piuttosto sorpreso, ma estremamente felice per l’accaduto.

Devin Booker formerà con Chris Paul una coppia di All-Star per i Phoenix Suns, dopo 11 anni dall’ultima volta; nell’annata 2009-2010 furono Steve Nash e Stoudemire a ricevere la convocazione per la partita delle stelle. Che questo sia un periodo positivo per i Suns, si era capito, ma adesso le speranze di tornare a competere ad altissimi livelli passano proprio dal numero #1 e dalle sue giocate.

Devin Booker nel frattempo, sta continuando a sfornare punti come dimostrano i 33 punti e tre assist nella sconfitta contro Charlotte nella notte NBA.

