La NBA ha svelato il calendario della seconda parte di stagione

Alla vigilia dell’All-Star Game 2021 la lega ha annunciato il calendario NBA per la seconda metà di stagione. Il campionato dopo la pausa per le sfide tra le Star della pallacanestro, riprenderà il 10 marzo. Ultima partita invece prevista per il 16 maggio. La seconda metà della stagione regolare sarà seguita dal NBA Play-In Tournament, 18-21 maggio, e poi dai Playoff che inizieranno sabato 22 maggio. Il Torneo Play-In determinerà le squadre che occuperanno la settima e l’ottava posizione dei playoff, per ogni conference. A partecipare al Play-In Tournament saranno le squadra che si posizioneranno tra la settima e la decima posizione in entrambe le conference.

Tra le date che più spiccano nel calendario NBA è il replay delle Finals dello scorso anno che si terrà l’8 aprile. Un incontro che, per come stanno andando le cose tra Lakers e Heat, potrebbe essere una ripetizione dell’andamento delle finali 2020. Lakers che in quei giorni saranno chiamati a 7 trasferte consecutive, comprese tra il 2 ed il 13 del quarto mese. Ad accomunarli invece ai cugini rivali Clippers il numero di back-to-back cui le franchigie saranno chiamate, ben otto per entrambe.

Per le compagini dell’Est invece le sfide di vertice vedranno i Sixers sfidare i Bucks il 17 marzo e poi, sempre per Philadelphia, una doppia sfida a Los Angeles il 25 ed il 27 marzo.

Nell’ultima settimana del calendario NBA invece, a fine maggio cioè, le sfide che potrebbero decidere l’accesso ai play off potranno essere quelle tra Denver e Portland il 16 maggio e quella tra Memphis e Golden State sempre lo stesso giorno.

The NBA regular season game and broadcast schedule for the second half of the 2020-21 season is live, which will begin Wednesday, March 10 and conclude Sunday, May 16! FULL SCHEDULE: https://t.co/SQYaUqr82I pic.twitter.com/0OW4pylNi9 — NBA (@NBA) February 24, 2021

